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Haberler Manisa Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Manisa'da sabaha karşı başlayan kar yağışı Spil Dağı'nı beyaz örtüyle kapladı. Piknik alanında ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı.

İHA
Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda Sultan Yaylası mevkiinden itibaren karla kaplanan Spil Dağı'nda bin 210 metre rakımlı Milli Park sahasında yer alan Atalanı günübirlik piknik alanı mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Atalanı mevkiinden zirveye çıkan yolda kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı ve zirvede yer yer 20 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Spil Dağı Milli Parkı'na Manisa ve İzmir'den çıkış yollarının açık olduğu belediyeye ait ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Spil Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı Atalanı günübirlik piknik alanında ise kartpostallık görüntüler oluştu.

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