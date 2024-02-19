İzmir’de elektrik kesintisi 19 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintier olacağı araştırılıyor. İşte 19 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( Cin Kulesi Küme Evleri Arapkirli Cin Kulesi Cin Kulesi Kume Evleri Egercil Egercil Dogu Yolu Egercil Mevki Egercil Yolu Ova Yolu Yanık Kavak Yağcı Kavak Küme Evleri Çayiçi Küme Evleri İkinci Çayiçi Küme Evleri )
Saat : 10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 288/5. Sk. 1593/1. Sk. 288/6. Sk. 288/8. Sk. 288/9. Sk. )
Adalet ( ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN 1586/4. Sk. 1593/1. Sk. 1594/1. Sk. 2131/12. Sk. 2131/18. Sk. Haydar Aliyev Haydar Aliyev Cd. )
Manavkuyu ( 277. Sk. 278. Sk. 278/1. Sk. )
Saat : 10:30 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli ( Göçbeyli Yolu )
Alibeyli ( Göçbeyli Yolu )
Kadıköy
Saat : 10:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Çaldıran ( 433/14. Sk. 433/12 433/15 433/3 433/9. Sk. 433/8. Sk. 433/6. Sk. 433/5. Sk. 433/3. Sk. 433/16. Sk. 433/13. Sk. 433/11. Sk. 433/10. Sk. 433. Sk. )
Hürriyet ( 462. Sk. 458. Sk. 456. Sk. 464. Sk. 507. Sk. 505. Sk. 503. Sk. 489. Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. )
Ovacık
Şehit Mehmet ( 335 331 330 İz. Serakent Kooperatifi )
Saat : 9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş ( 8050. Sk. 8822. Sk. 8823. Sk. )
Saat : 9:30 - 15:30
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( Ege Evrensel Sitesi Petekkent 2. Sk. Petekkent 3. Sk. Petekkent 4. Sk. Petekkent 5. Sk. Petekkent 6. Sk. Petekkent 7. Sk. Petekkent 9 Petekkent 9. Sk. Pınar Dikili Konakları HALK EĞİTİMCİLER 6 Sinetur Sitesi Taşel Tunçkent Sitesi UMUT UÇAR Yalı Sk. Yeşilpelit Sitesi HALK EĞİTİMCİLER 8 PINAR YILDIZ BULUT maviköy 9. maviköy Halk Eğitimciler Sitesi Günışığı Sitesi Gülkent İlk Hedef Cd. Gülkent Sitesi Gülkent Samanyolu Cd. Gülkent Gülbaba Gülkent Gaziler Cd. Gülkent Ege Cd. Gülkent Barış Cd. Gülkent Atatürk Gülkent 9 Gülkent 6 GÜLKENT 5 Gülkent 43 Gülkent 4 Gülkent 38 Gülkent 37 Gülkent 3 Gülkent 27 Bora Sk. Kırlangıç Sk. Maviköy 6 Sk. 906 TUNÇ 1 )
Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 1 BEYLİKBAĞI Karaburun Yolu )
Kösedere ( karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki AĞALARSEKİ Eğlenhoca )
İnecik ( İNECİK İnecik Köyü İç Yolu İnecik Köyü İnecik Karaburun Yolu Eğlenhoca KAYNARPINAR )
Eğlenhoca ( EĞLENHOCA )
Saat : 11:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
İğdeli ( ACİZLER OSMANLAR AZMANLAR AZMANLAR AZMANLAR MOLLA MOLLA DAMLAR Azmanlar Kırmustafalar Molla KOCAİBRAHİMLER )
Karabulu ( İMAMLAR )
Saat : 10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Fatih
Saat : 9:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Zafertepe ( Yeşillik Cd. Eşrefpaşa Cd. 547. Sk. 537. Sk. 536. Sk. 535. Sk. 534. Sk. 533. Sk. 532. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Irmak ( 538/1. Sk. 538. Sk. 537/2. Sk. 537/1. Sk. 537. Sk. 536. Sk. 535. Sk. 9513/1 9513/2 Turgut Özal Blv. Dr. Burhan Özfatura Cd. Cumhuriyet Cd. 9515. Sk. 9514. Sk. 9513. Sk. 9512. Sk. 9510. Sk. 9506. Sk. 9027. Sk. 543. Sk. 542. Sk. 541. Sk. 540. Sk. 539. Sk. )
Zeytinlik ( Turgut Özal Blv. 9027. Sk. 9026. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMIŞ / İZMİR
Balabanlı ( Tire Ödemiş Yolu Balabanlı Köyü İç Yolu )
Bozcayaka ( Tire Ödemiş Yolu )
Saat : 9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yenice ( Şimşek Sk. Tireli Sk. Çilingir Çeşme Sk. SARGIN Abraş Sk. Açkı Sk. Duman Sk. Kapan Camii Sk. )
Camiatik ( SÜMBÜLLÜ ÇEŞME MUSTAFA KEMAL PAŞA İRİM 2.ÖZYOKUŞ Acar Sk. ARMAĞAN Asmalı Çınar Sk. Eski Camii Sk. Eğri Sk. Haydar Çeşme Sk. Kuleli Sk. Merdiven Sk. Top Sk. Yazıcıoğlu Sk. )
Naipli ( MUSTAFA KEMAL PAŞA İğde Sk. )