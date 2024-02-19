İzmir’de elektrik kesintisi 19 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintier olacağı araştırılıyor. İşte 19 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...