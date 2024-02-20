İzmir metro durakları! İZBAN metro durak isimleri...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de her gün binlerce kişi tarafından tercih edilen metronun durak isimleri araştırılıyor. İzmir metro hangi duraklardan geçiyor? İZBAN durak isimleri neler? soruları merak ediliyor. İşte İzmir metro durakları...
İZMİR METRO DURAKLARI
İzmir Metro A.Ş sistemi 17 istasyon ile yolcularına hizmet vermektedir
Bu istasyonlardan Fahrettin Altay, Poligon, Göztepe, İzmirspor, Hatay, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Ege Üniversitesi ve Evka-3 olmak üzere 11 istasyon kapalı;
Hilal, Halkapınar, Stadyum, Sanayi ve Bölge olmak üzere beşi açık istasyondur.Sistemdeki Bornova İstasyonu ise yarı açık (yarma) olarak tanımlanmaktadır.
METRO SEFERLERİNİN DAHA ERKEN BAŞLAMASI VE DAHA GEÇ SAATLERE SÜRMESİ MÜMKÜN MÜ?
Metro işletimi saat 06.00'da başlayıp 00.20'ye kadar sürmektedir. Kalan zamanda ise tren hattının bakımı, istasyonlarda temizlik ve onarım çalışmaları ile raylarda gerekli tamir onarım işlemleri gerçekleştirilmektedir.
METRO ARACINA BİSİKLETİMLE BİNEBİLİR MİYİM?
Bisikletli yolcular, belirlenen yolculuk kuralları dahilinde metroyu kullanabilir. Ayrıntılı bilgi için Yolcu Destek Hizmetleri başlığı altında yer alan Yolculuk Kuralları başlığından yararlanabilirsiniz.
METRO İSTASYONLARINDA YİYECEK VE İÇECEK TÜKETMEK NEDEN YASAK?
Metro sisteminin temizliğini ve hijyen koşullarını sağlamak ve korumanın yolu gıda kırıntıları, ambalaj atıklarının sistem içinde üretilmesine meydan vermemekten başlıyor.
Diğer taraftan dökülmüş sıvılar, kırıntılar yolcuların üzerine basıp kayıp düşmelerine neden olacağı için tehlike de yaratabilir.
İZBAN Durakları ve İsimleri
- Aliağa,
- Biçerova,
- Hatundere,
- Menemen,
- Egekent 2,
- Ulukent,
- Egekent,
- Ata Sanayi,
- Çiğli,
- Mavişehir,
- Şemikler,
- Demirköprü,
- Nergiz,
- Karşıyaka,
- Alaybey,
- Naldöken,
- Turan,
- Bayraklı,
- Salhane,
- Halkapınar,
- Alsancak,
- Hilal,
- Kemer,
- Şirinyer,
- Koşu,
İZBAN Durakları ve İsimleri
- İnkılap,
- Semt Garajı,
- Esbaş,
- Gaziemir,
- Sarnıç,
- Adnan Menderes Havalimanı,
- Cumaovası,
- Develi,
- Tekeli,
- Pancar,
- Kuşçuburun,
- Torbalı,
- Tepeköy,
- Sağlık,
- Belevi
- Selçuk