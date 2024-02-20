İzmir Şehir Hastanesi’nde ilk! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'nin sağlık sektöründeki ilerleyişi sağlam adımlarla devam ediyor. Vatandaşlara büyük hizmet sunan şehir hastanelerinin bir kısmı hizmete girdi bir kısmının ise inşaatı hız kesmeden sürüyor.

Bu projelerden biri olan İzmir Şehir Hastanesi, geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olan sağlık kompleksinde ilk kemik iliği naklinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir ay önce açılan İzmir Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Hem hastaların kendi hücreleriyle yapılan nakiller hem de dışarıdan alınan hücrelerle yapılan nakiller için gerekli tüm imkânlara sahip. Başarıyla başladık, başarılarla devam edeceğiz."

Gerçekleştirilen operasyon hakkında hastanenin Hematoloji Uzmanı Dr. Zehra Nazlı Özdemir, "Hastanemizde ilk kendinden otolog kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirildi. Hastanemiz kemik iliği nakil ünitesi 18 yataklı olup, sadece Multipl Miyelom için değil, lösemi, lenfoma, aplastik anemi gibi birçok Hematolojik hastalığa kür sağlayabilecek hem kendinden, hem de dışarıdan hücre nakilleri için yeterli altyapıya sahiptir." açıklamasında bulundu.