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Haberler İzmir İzmirli Profesör Yiğit’e ‘yılın en seçkini’ ödülü

İzmirli Profesör Yiğit’e ‘yılın en seçkini’ ödülü

HABER MERKEZİ
İzmirli Profesör Yiğit’e ‘yılın en seçkini’ ödülü
YAŞAR Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, merkezi ABD'de bulunan küresel bir topluluk olan Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM) tarafından "Lojistik Dalında Yılın En Seçkin Profesörü" ödülüne layık görüldü. ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Endonezya, Vietnam başta olmak üzere birçok ülkenin paydaş olduğu küresel bir topluluk olan Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM), çalışma alanlarına göre 2023 yılının akademi ödüllerini verdi. Ödüller, Vietnam Ho Chi Minh Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen "4. Asya Pasifik Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Konferansı"nda açıklandı. Dünya çapında başarılı akademisyenlerin ödüllendirildiği tören kapsamında; Türkiye'den ödül alan tek akademisyen Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu oldu.
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