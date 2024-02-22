  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Karaburun’da tapu sevinci

Karaburun’da tapu sevinci

İzmir’de tarım arazileri ‘sit alanı’, tapulu evleri ise ‘doğal karakteri korunacak alan’ olarak ilan edilen yaklaşık 800 tapu sahibi hukuk mücadelesini kazandı.

HABER MERKEZİ
Karaburun’da tapu sevinci

İZMİR'DE Karaburun, Çeşme ve Urla ilçelerini kapsayan, Karaburun Körfezi'nde 1/25 bin ölçekli plan ile vatandaşların yıllardır kullandıkları tarım arazileri 'sit alanı' olarak, tapulu evler 'doğal karakteri korunacak alan' olarak ilan edildi. Yaklaşık 800 tapu sahibini ilgilendiren kararın ardından Karaburun ilçesi Yeniasır Sitesi'nde oturan 11 vatandaş, planın iptali için dava açtı. İzmir 5. İdari Mahkemesi'nde görülen davanın ardından iptal kararlarının çıkmasıyla tapu sahipleri hukuk mücadelesini kazandı.

Söz konusu plana karşı bölge halkının yapmış olduğu itirazlara cevap olarak İzmir 5. İdari Mahkemesi'nde görülen davalar gerekçe gösterilerek 'değerlendirilmesine gerek kalmadığı' kararı alındı.

Davaya dair açıklamalarda bulunan Av. Gülizar Akçagün Karaçiçek, "Hukuki mücadelemizin sonunda iptal kararlar verildi. İzmir 5. İdari Mahkemesi'nde görülen davamız gerekçe gösterilerek, vatandaşlarca plana karşı yapılan itiraza cevaben değerlendirilmesine gerek kalmadığı belirtilmektedir. Davamızın kesinleşmesiyle birlikte bölge halkının mülkiyet hakları korunmuş olacak ve imar planları konusunda emsal nitelikte bir dava olarak yer alacaktır" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA