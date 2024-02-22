Karaburun’da tapu sevinci

İZMİR'DE Karaburun, Çeşme ve Urla ilçelerini kapsayan, Karaburun Körfezi'nde 1/25 bin ölçekli plan ile vatandaşların yıllardır kullandıkları tarım arazileri 'sit alanı' olarak, tapulu evler 'doğal karakteri korunacak alan' olarak ilan edildi. Yaklaşık 800 tapu sahibini ilgilendiren kararın ardından Karaburun ilçesi Yeniasır Sitesi'nde oturan 11 vatandaş, planın iptali için dava açtı. İzmir 5. İdari Mahkemesi'nde görülen davanın ardından iptal kararlarının çıkmasıyla tapu sahipleri hukuk mücadelesini kazandı.

Söz konusu plana karşı bölge halkının yapmış olduğu itirazlara cevap olarak İzmir 5. İdari Mahkemesi'nde görülen davalar gerekçe gösterilerek 'değerlendirilmesine gerek kalmadığı' kararı alındı.

Davaya dair açıklamalarda bulunan Av. Gülizar Akçagün Karaçiçek, "Hukuki mücadelemizin sonunda iptal kararlar verildi. İzmir 5. İdari Mahkemesi'nde görülen davamız gerekçe gösterilerek, vatandaşlarca plana karşı yapılan itiraza cevaben değerlendirilmesine gerek kalmadığı belirtilmektedir. Davamızın kesinleşmesiyle birlikte bölge halkının mülkiyet hakları korunmuş olacak ve imar planları konusunda emsal nitelikte bir dava olarak yer alacaktır" dedi.