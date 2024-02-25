Asansör’de bulunan kemikler katilin çıktı

Deniz Özarslan, 28 Temmuz 2022 yılında boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Çift arasında yaşanan tartışmada, Deniz Özarslan belinden çıkarttığı tabancasıyla eşi Ezgi Özarslan'ı başından vurup, ağır yaraladı. Deniz Özarslan suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜYDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ezgi Özarslan'ı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen olay günü beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos 2022 yılında hayatını kaybetti. Eşi Deniz Özarslan'ın tarafından tabanca ile vurulması sonucu hastaneye kaldırılan ve15 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ezgi Özarslan, 7'nci evlilik yıl dönümünde Urla'nın Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

HER YERDE ARANIYORDU

Ezgi Özarslan için harekete geçen kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de bulunduğu 17 şehirde, duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı. Ezgi'nin katili aranırken, defnedilmesinin yıl dönümünde ise ailesi, Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Üst Geçidi'ne 'İzmir'de Ezgi Zerkin'i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022'den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın' yazılı pankart astı. Ezgi Özarslan 2021 yılı haziran ayında İzmir 14'üncü Aile Mahkemesi'nde, eşi Deniz Özarslan'dan boşanmak için açtığı dava ölümünden 10 ay sonra sonuçlandı. Deniz Özarslan'ı tam kusurlu gören mahkeme, boşanmayı gerçekleştirdi.Cinayet katil zanlısı Deniz Özarslan'ın bulunamaması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Deniz Özarslan'ın gidebileceği ve irtibat kurabileceği adres ve kişileri takibe aldı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, 546 gün sonra Asansör yakınındaki boş arazide 23 Ocak'ta bir hurdacı tarafından bulunan insan iskeletinin Deniz Özarslan'a ait olduğu ortaya çıktı. Kemiklerin ailesine teslim edileceği öğrenildi.