Dağ: Basmane çukuru sorununu çözeceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ESİAD 36'ncı Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katıldı. ESİAD Başkanı Sibel Zorlu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer'in ev sahipliğindeki toplantıda konuşan Dağ, iş insanlarının sorularını tek tek cevaplandırdı. Dağ, Basmane Çukuru ile ilgili gelen soru üzerine, "Bunu çözen belediye başkanı olarak tarihe geçeceğimize inanıyorum. Kamu binalarının, büyükşehir belediye başkanlığı dahil olmak üzere orada yapabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"11 BAŞLIKTA TOPLADIK"

Sözlerine iş dünyasının önemine vurgu yaparak başlayan Dağ, "Ege'nin incisi hoşgörünün başkenti olan şehrimiz ticaretin merkezi haline gelmiştir. İzmir sanayisi, kültürü, turizmi ile 4,5 milyon nüfusu ile bağrında çok büyük potansiyeli taşımakta. Buraya hizmetkâr olarak potansiyelini enerjiye dönüştürmek ve yeni bir hikaye yazmak için büyükşehir adayıyım. İzmirimize 5 yıl içinde kazandırmak istediğimiz konuları 11 başlık altında sunmuştuk. Ulaşımı ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görüyoruz. İzmir'i girişimcilik merkezi haline getirmek için girişimcilik sermaye fonunu kuracağız. İhtisaslaşmış sanayi bölgeleri kuracağız. 1 Nisan'dan itibaren 7/24 ulaşabileceğiniz bir Belediye Başkanı olacağıma söz veriyorum" dedi.

"BRİFİNGE DE GİDERİM"

Ara sokaklarda asfalt kalitesi ile ilgili çok şikayet geldiğini söyleyen Dağ, "Yeni çevreyolunu mutlaka yapmamız lazım. 16 kavşak tespitimiz var. Yollar konusunda çok şikayet alıyorum" dedi. Opera binası ile de ilgili konuşan Dağ, "Operayı da biz bitireceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye başkanlarına brifing verebileceği haberleriyle ilgili ise Dağ, "Tunç Bey'le iletişim sorunumuz yok. Keşke arayıp sorabilseydi Tunç Bey. Brifing vermek isterse baş göz üstüne derim ve giderim. 10 Nisan'dan sonra alacağım brifingi baştan almış olurum" dedi. Toplantının birinci birleşiminin ardından öğle yemeğine geçildi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay isa yemeğe Hamza Dağ'ın yemekten ayrılmasından sonra katıldı.

"BAŞKANLIĞA TALİBİM MÜFTÜLÜĞE DEĞİL"

Toplantıda kendisine yöneltilen "İzmir'de yaşam hakkına müdahale olacak mı?" ve "Belediye işletmelerinde alkol yasaklanacak mı?" sorularına yanıt veren Dağ, "Sorunun cevabı çok net. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim, İl Müftülüğüne talip değilim" dedi.