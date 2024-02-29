Tanık’tan Çeşme’ye doğalgaz müjdesi

CUMHUR İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, dünya turizminin önde gelen merkezlerinden Çeşme'de uzun süredir talep edilen ancak çözülemeyen doğalgaz sorununu çözüme kavuşturdu.

'HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIM'

ÇEŞME Belediye Başkan Adayı Tanık, İzmirgaz yetkilileriyle yapılan toplantının ardından müjdeyi verdi. Seçim çalışmalarının yanı sıra ilçenin sorunlarını çözmek için de yoğun çalışma yürüten Esat Tanık, "İzmirgaz yetkilileriyle bir süredir yaptığımız çalışmaların ardından, doğalgaz altyapı yatırımlarının 2024 bütçesine dahil edilmesi noktasında yetkililerle mutabık kaldık" dedi.

Çeşme'ye hizmet etmek için yola çıktığını belirten Tanık, "Hemşerilerimizle istişareler yapıyor, ekibimizle gece-gündüz çalışıyoruz. Kıymetli Çeşmelilere, 1 Nisan'ın ilk müjdesini vermek istiyorum. İzmirgaz yetkilileriyle yaptığımız toplantıda Çeşmemizin doğalgaz ihtiyacının karşılanması ve altyapı yatırımlarının 2024 bütçesine dahil edilerek başlatılması için mutabık kaldık" diye konuştu.