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Haberler İzmir Fethi Sekin'in şehit edildiği yer anıt haline getirildi

Fethi Sekin'in şehit edildiği yer anıt haline getirildi

İzmir'de terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıyı engellerken, çatışmada vurulan polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği alan, anıt haline getirildi.

DHA
Fethi Sekin’in şehit edildiği yer anıt haline getirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adliye'sine, 5 Ocak 2017 tarihinde terör örgütü PKK tarafından saldırıda düzenlendi. Polis memuru Fethi Sekin, bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunan teröristlerle girdiği çatışmada şehit edildi.

Fethi Sekin'in şehit edildiği alan, bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çalışması ile kapatılarak anıt haline getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu vesile ile şehitlerimiz Fethi Sekin ve Musa Can ile birlikte tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.' denildi.

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