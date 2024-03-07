Menemen’e Miami sahili!

CUMHUR İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan 31 Mart yerel seçimleri kapsamında hayata geçirmek istediği projeleri kamuoyu ile paylaştı. Menemen Belediyesi bünyesindeki Tepe Sosyal Tesisler'de düzenlenen toplantı ile Başkan Vekilliği görevine geldiği günden sonra yaptıkları ve 31 Mart sonrası yapacaklarını anlatan Pehlivan, dikkat çekici mesajlar verdi.

Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Pehlivan, "Bir ilçe belediyesinin yaptıklarını izlediniz. Bunu tek başıma yapmadım. Bunu bu salonda olan herkesle birlikte yaptık. Hepinizi ayakta alkışlıyorum. Görevde olduğumuz 3 yıl boyunca, kent estetiğinden tutun da eser belediyeciliğine kadar Menemen'imizin çehresini değiştirmek için yoğun çaba harcadık. Neler yaptığımızı Menemen biliyor ve inanıyorum ki neler yapabileceğimizi de heyecanla bekliyor" dedi.

3 yıl önce göreve geldiğinde personel maaşını, esnafa borcunu ödeyemeyen bir belediye gördüğünü dile getiren Aydın Pehlivan, "Çok şükür o günler geride kaldı. Sözlerimizi tutmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

O İSKEMLENİN HİKAYESİ

SAHNEDE bulunan iskemlenin hikayesini anlatan Pehlivan, "Bilmeyenler için ben anlatacak olursam... Göreve geldiğimizde Menemen Belediyesi, icralar, hacizler ve borçların kıskacında kıpırdayacak durumu olmayan bir belediyeydi. Personelimize 4.5 aylık biriken maaş borcumuz vardı. Yine 14 yıldır ödenmemiş ikramiye alacakları vardı. 22 yıldır ödenmeyen vergi ve SGK borçları duruyordu. Esnafa olan borcun ödenemeyişi, esnafı dahi iflas noktasına getirmişti. Toplam borcu 1.2 milyar TL olan belediyemiz, bir çizme dahi alamayacak durumdaydı. Hatta başkanlık odasının makam koltuğu dahi haczedilmişti arkadaşlar. Karşımızdaki kıraathaneden gidip aldım bu iskemleyi. Diyeceksiniz ki belediyede başka koltuk yok muydu? Elbette vardı ama nasıl bir Menemen devraldığımızı bir gün dahi unutmamak için, Menemen'de koltuğun rahatına ve rehavetine aldanmamak için o günden beri bu gördüğünüz iskemle, benim başkanlık koltuğumdur" dedi.

27 kilometrelik sahil bandı, bisiklet yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, spor ve yürüyüş alanlarıyla ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

PEHLİVAN'IN DİĞER PROJE BAŞLIKLARINDAN BAZILARI:

- ATATÜRK ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

- MENEMEN'E yeni okullar ve KYK Yurdu

- ÜNİVERSİTE kenti Menemen

- EĞİTİM Kampüsü Projesi

- HAYVAN Yemi Fabrikası

- MENEMEN'E Hayvan Pazarı

- SOĞUK Hava Depoları

- EMİRALEM'E Modern Hal

- TÜRKELLİ'YE Gıda Laboratuvarı

- DEĞİRMENDERE'YE DSİ Barajı

- YERİNDE Dönüşüm Projeleri

- MENEMEN'E Açıkhava Çarşısı

- SEYREK-OTOBAN Bağlantı Yolu

- KENT 2'ye Sanat Sokağı