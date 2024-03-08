Kredi kampanyasında İzmir pilot il oldu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de katıldığı "Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" programında kredi kampanyasını duyurdu. Bakan Özhaseki, "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas alınarak aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle kredi desteği verileceğini, projede pilot ilin İzmir olacağını açıkladı.

Özhaseki yaptığı açıklamada "Buraya gelmeden önce Dünya Bankası ile yaptığımız bir çalışma vardı. 4 yıldır çalıştığımız bir konuydu. Deprem korkusu hocalarımız sıkça dile getirdiği için çok daha korkutucu oluyor. Allah korusun böyle bir şey olursa altından kalkmak zor olacağı düşüncesi ile yarısı bizden kampanyası düzenlemiştik. Özellikle aralarında İzmir'in de bulunduğu 4 ilin pilot bölge seçildiği süreçte Dünya Bankası ile yapılan görüşmede sona geldik. İlk etapta anlaşma yaptık. Vatandaş evini yenilemek istiyorsa bizden krediyi alabilecek 0,69 faiz ile 180 ay boyunca devam eden TL bazında kredi. Bu da İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

İZMİR'DE 21 ADET FAY VAR

İZMİR'DEKİ deprem riskine dikkat çeken Özhaseki, "İzmir'de bizim tespitlerimize göre 6 ila 7,2 arasında deprem üretebilecek 21 fay kırığımız var. Hangisi hangi tarihte nasıl hareketlenecek böyle bir bilgi yok. Çok riskli bir coğrafya üzerinde oturduğumuzu biliyorsunuz. Bizim tespitimize göre 180 bin bağımsız birim riskli gözüküyor. İlk etapta bir an önce yapılması gereken 36 bin bina var. Bir an önce yapılması gerekiyor. İzmir Afet Risk Haritası hazırladık. Nerede, ne olabileceğin, heyelan riski olan bölgeleri, fayların hareketli olduğu bölgeleri, zeminin sıvılaştığı bölgeleri arkadaşlarımızı belediyelerle işbirliği ile resim etmiş ve isteyen belediyelere veriyor" dedi.

İzmirli belediye başkanlarına çağrıda da bulunan Özhaseki, "Örnekleri yaşadıktan sonra korkuyorum. Yeter ki arasınlar gelsinler. İzmir'in şu partisindenim şu ilçesindeyim kentsel dönüşüm için yardımcı olun desinler vallahi billahi yardımcı olmaya söz veriyorum. Ancak yaşadıklarımız böyle demiyor. Hamza kardeşimiz seçildiklerinde sorunsuz şekilde Ankara'daki işlemlerini sürdüreceklerini düşünüyorum" dedi.