Kan rekoru

İzmir Aliağa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne, Aliağa Atatürk İlkokulu ve Aliağa Atatürk Ortokulu'nda Cumhuriyetin 100. yılına hitafen 1923 ünite kan alımının hedeflendiği kampanyada bağış rekoru denemesi yapıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi fabrika sahipleri ve çalışanları, Aliağa Belediyesi, öğrenciler ve velilerin katılım rekor düzeyde kan bağışı yapıldı.

1923 ÜNİTE KAN BAĞIŞLANDI

Bir günde rekor katılım sağlamak amacıyla Kızılay'ın tüm ekipleri ile Aliağa'da kan alımı gerçekleştirdiklerini belirten Kızılay Bölge Müdürü Dr. Barış Dolaş "Başta öğrencilerimiz ve velilerimizin büyük destek verdiği rekor bağış kampanyasında 1923 ünite kan bağışı rekorunu kırdık. Böylece 'Aliağa kanım sana feda' kampanyasında Türkiye rekoru kırıldı" dedi.

Muğla Menteşe'deki kan bağışı etkinliğine yetkililer, gönüllü gençler ve öğrenciler katıldı.

KAMPANYAYA BÜYÜK KATILIM

Muğla Valiliği'nin himayesinde, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay'ın işbirliğiyle Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda rekor kan bağışı yapıldı. 'Kan ihtiyacı olan milyonları hep birlikte hayata bağlıyoruz' sloganı ile yapılan kan bağışı etkinliğinde, yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan 317 kişinin katılımıyla, Muğla'da ve bölgede kan bağışı rekoru kırıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Kan bağışının startını Muğla Vali Yardımcımız Murat Kahraman ile birlikte verdik. Yoğun bir katılımla kan bağışı etkinliğimizi rekorlar kırarak tamamladık" dedi.