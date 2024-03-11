Bilirkişi raporu çıktı: İki taraf da kusurlu

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı scooterdeki iki kardeşten Soykan Sönmez'in öldüğü (16), ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) ağır yaralandığı kazanın tespit tutanağı ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. Her iki rapora göre, kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyen otomobil sürücüsü Mehmet Efe Ördek (20) ile scooterle kırmızı ışıktan geçen Göktuğ Güleç, kusurlu bulundu. Kaza, 4 Şubat saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in bindiği scootere, Mehmet Efe Ördek'in kullandığı otomobil çarptı. Kazada Soykan Sönmez ile Göktuğ Güleç ve otomobildeki Derin Erol (20) yaralandı. Soykan Sönmez kurtarılamadı.

HIZINI KESMEMİŞ

KAZA tespit tutanağında otomobilin çarpması sonucu scooterin 17 metre savrularak yeşil alana düştüğü belirtildi. Çarpma noktasından 39 metre ileride kan izlerine rastlandığı kaydedildi. Otomobil sürücüsünün çarpma noktasından 64 metre sonra durduğu belirtildi. Ayrıca zeminde otomobile ait fren izi tespit edilemediği kaydedildi. Kaza raporunun özet kısmında; kazanın oluşumunda sürücü Mehmet Efe Ördek'in kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 52 / 1-A maddesini ihlal ettiği, scooter sürücünün ise kırmızı ışıkta geçip, aynı kanunun 47/1 - B maddesini ihlal ettiği kanaatine varıldığı yer aldı.