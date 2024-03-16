Swıssôtel Resort SPA Çeşme’de Ayta Sözeri ile bayram eğlencesi

TATİL anlayışına yeni bir boyut getiren Swissôtel Resort&Spa Çeşme, bayram günlerini de unutulmaz kılacak. İlk bayramına çok özel olarak hazırlanan Swissôtel Resort & Spa Çeşme'de, bayramın ilk akşamında Şampiyonlar Ligi Orkestrası sahnede olacak. Sesi ve sahnesi ile izleyenlerine unutulmaz geceler yaşatan Ayta Sözeri, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Cumhuriyet Balo Salonu'ndaki bayram eğlencesinde yer almak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü katılım belirli bir kişi sayısı ile sınırlı olduğundan herkesin bu özel geceye ortak olma şansı maalesef bulunmayacak.

ERKEN REZERVASYON FIRSATI SÜRÜYOR

Otel işletmeciliğindeki güçlü deneyimlerini Swissôtel Resort&Spa Çeşme ile en üst noktaya taşıyacaklarını belirten Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, Ramazan Bayramı ile birlikte 2024 sezonuna güzel bir giriş yapacaklarını söyledi. Hafta arasına denk gelen bayram günlerinin hafta sonları ile birleşince güzel bir tatil fırsatının da doğacağını hatırlatan Dilek, "Biz bütün hazırlıklarımızı yapmış bir şekilde misafirlerimizi bekliyor olacağız" dedi. Swissôtel Resort&Spa Çeşme'de erken rezervasyon fırsatlarıyla tatilinizi şimdiden planlayın, unutulmaz bir yazı kaçırmayın. Muhteşem manzarası, şık odaları, yeme-içme alanları ve üstün kaliteli hizmet anlayışıyla ihtişam ve konforu her yönden hissettirecek Swissôtel Resort&Spa Çeşme, yaz tatili için ideal bir kaçış noktası olacak.

İLHAM VERİCİ TASARIMLAR

SWISSÔTEL Resort & Spa Çeşme; ilham verici tasarımları ve deniz manzaralı ya da köşe süit odalarıyla misafirlerine unutulmayacak anlar yaşatıyor. Bereketin simgesi zeytin ağaçları, iç ısıtan güneşi ve denizin içinde bulunan termal kaynakları sayesinde dünyada benzeri olmayan bir doğal güzelliğe sahip olan Ilıca'da yer alan Swissôtel Resort&Spa Çeşme, Spa deneyimini de en iyi haliyle yaşamayı mümkün kılıyor. Bol mineralli termal sularıyla misafirlerin bedeni yeniden canlanırken, İsviçre esansiyel yağları ile uygulanan Spa deneyimi, ruhun en derinliklerine kadar hissediliyor. Her mevsime uyumlu spor alanlarında ise rahatça vakit geçirerek, zinde ve formda kalmanız mümkün.

KENDİNİZİ YENİDEN KEŞFEDECEKSİNİZ!

DOĞANIN mucizesinden ve değişimin canlandırıcı ruhundan ilham alınarak temelleri atılan Swissôtel Resort&Spa Çeşme, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ilgisini çeken ve doğanın tüm güzelliklerini cömertçe sunduğu Çeşme'nin incisi Ilıca'nın yeni gözdesi oldu. Swissôtel Resort&Spa Çeşme, eşsiz standartlarıyla kendini yeniden keşfetmek ve mutluluk yolculuğuna çıkmak isteyenlere ayrıcalıklı bir deneyim yaşatıyor. Dünyanın öncü otel grubu Accor çatısı altındaki premium segment Swissôtel markası ve sektörün güçlü yatırımcıları Dilek Holding işbirliği ile hayata geçirilen ve Çeşme'nin ruhunu İsviçre tarzıyla harmanlayan özel dekoruyla dikkat çeken proje; 248 geniş konuk odası ve 18 süitte misafirlerini ağırlıyor.