‘24 saat açık olacak kütüphaneler yapacağız’

AK Parti İzmir Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Gençlik Sofrası' sahur programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok büyük bir hedef koyduğunu belirterek, "Türkiye önümüzdeki 30 yılda karbon nötr bir ekonomi olacak. Ne demek? Türkiye 30 yılda karbon emisyonlarını nötr hale getirecek ve daha çevreci, daha yeşil daha çok yenilenebilir enerjiyi kullanan bir ülke haline gelecek" dedi.

'GENÇLERİMİZ İÇİN'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ ise gençler için çok önemli projelerinin olduğunu, İzmir'de 7 gün 24 saat çalışacak kütüphane hizmetini, Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını söyledi. Kütüphaneler hakkında bilgi veren Dağ, "1 Nisan'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak önce üniversite etrafında dev mekan tarzı 7 gün 24 saat çalışan; çayı, çorbası, keki ücretsiz olan kütüphaneleri hayata geçirecek ve gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Hamza Dağ vatandaşlarla bir araya gelerek onların talepleri dinledi.

ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEK

Üniversiteyi kazanan gençlere destek olacaklarını kaydeden Hamza Dağ, "İlk defa üniversiteyi kazandığında kardeşlerimiz ne yapacağız düşüncesinde, annebabaları ne yapacağız düşüncesinde oluyorlar. Onun için dedik ki biz bir can suyu verelim. İzmir'de yaşayıp da üniversiteyi kazanan genç kardeşlerimize ilk yıl için 10 bin lira destek ödemesi yapalım dedik. Ayrıca, İzmir'de gençlerin her sınavda başarılı olmasının en büyük arzumuz, LGS, AYT, TYT ve üniversite sınavlarında ilk 1000'e giren İzmirli gençlere 50 bin lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

HUZUREVİNDE İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Hamza Dağ ve Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman, Sağlık-Sen 2 No'lu Şube tarafından Narlıdere Huzur Evi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İzmir markasını hak ettiği seviyeye çıkarmak için çok çalışacaklarını vurgulayan Dağ, "Kadın Sağlığı Tarama Merkezleriyle erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız. Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Köyü projemizi hayata geçireceğiz. Mobil diş ve göz sağlığı tırlarını hizmete alacak, özellikle kent ve ilçe merkezlerimize uzak köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

DAĞ'DAN KAMERALI KABİN SÖZÜ

HAMZA Dağ, Bornova'da gerçekleştirdiği çalışmalarında ise esnafın taleplerini dinledi. Özellikle dolmuş ve taksi esnafının yoğun sevgisiyle karşılaşan Dağ, yolları düzeltme noktasındaki vaadi ve taksilere yapacağı kamera ve kabin sözünü yineledi.