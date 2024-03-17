İzmir nöbetçi eczaneler listesi 17 Mart Pazar! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İzmir'de 17 Mart Pazar hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 17 Mart Pazar günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 17 MART PAZARA
CANSU ECZANESİ - ALİAĞA KÜLTÜR MH. DEMOKRASİ MEYDANI NO:2/A 02326161270
ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI 02324634630
İNCİ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE KONAK MAH. FEVZİPAŞA BULVARI NO:6 02324454386
EBRU ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR BİRLİK MAH KEMALPAŞA CAD. NO:235/A 02324671129
EDA DENİZ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR EVKA-4 MAH. 1027 SOK. 96 BLOK NO:29/A 7 NOLU EVKA-4 SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI KAPISI KARŞISI 02323516016
TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI 02328548331
ILAYDA ECZANESİ - BALÇOVA ONUR MH. ATA CD. NO:92/B 02322481422
FULYA ECZANESİ - BASIN SİTESİ VATAN MAH. POLAT CAD. NO:99 YEŞİLYURT HASTANESİ POLİKLINIK KARŞISI
02322316424
ÖZGE ECZANESİ - BERGAMA MALTEPE MAH. BÖBLINGEN CAD. NO:62/A 2326327227
AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG 05548989987-05324708919 02325927649
NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1 ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI 02323513335
PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI 02324633737
RECEP ALTINDAG ECZANESİ - BORNOVA 3 MANAVKUYU MAH.M.KEMAL CAD. NO:144/A BAYRAKLI 02323432149
DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI 02323755247
BOZYAKA EZGI ECZANESİ - BOZYAKA ESKI IZMIR CAD. NO:87/A BOZYAKA- KARABAGLAR 2322629922
DEMİRSOY ECZANESİ - BUCA 1 VALİ RAHMİ BEY MH. ÖZMEN CD. NO:122/A 02324870166
HAYRIYE ECZANESİ - BUCA 2 YENİGÜN MH. 222/11 SK. NO:22/A 02324404347
YEŞİLOVA CADDE ECZANESİ - ÇAMDİBİ RAFET PAŞA MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:199/A YEŞİLOVA VAKIFBANK YANI 02324350090
ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR 2326731088
GÖZDE ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E 2327120440
ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME 2327168281
FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
02325032034
SU ECZANESİ - ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR EVKA-5 MAH. 8930 SOK NO 5/A(MİGROS YANI)
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ 02323841515
HAZİRAN ECZANESİ - ÇİĞLİ YENİ MAHALLE MH. 8762/2 SK. NO:6/B 05418862823 05418862823
OKUDUR ECZANESİ - DİKİLİ İSMETPAŞA MAH 9 SOK NO:3/C 02326712211
SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA 2328127219
TAYFUN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A 3959 Sk. İzmir Anadolu Lisesi yolu BİM karşısı 02322034892
ZAFERTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA GÜNEŞLİ MH. 526 SK. NO:11/A 02322615959
BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A 02324408987
TUĞBA ECZANESİ - GAZİEMİR GAZİ MH.KEMAL REİS CD. 27 SK. NO:30/A 02322525264
GÜLÜM ECZANESİ - GEDİZ * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER ) FIRAT MH. 647/8 SK. NO:24/A 02329660115
ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ADALET CD. NO:41/B KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI 02324333352
YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992) 02323630006
GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR 2322341713
FULYA SEKER ECZANESİ - HATAY ESENYALI MAH. 52/70 SOK.NO:6/A HALE PASTANESİ ARKA SOKAĞI- ESKİ DOLUNAY PASTANESİ 2322856342
SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B 02322774725
PORTAKAL ECZANESİ - KARABAĞLAR GÜNALTAY MAH. 4811 SOK. NO:29 02322106070
SAADET ECZANESİ - KARABURUN * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A 5077069791 02327313397
ESEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:44/B KİLİSE SOKAK 02323647484
AYÇE ECZANESİ - KARŞIYAKA 2 BAHARİYE MAH. DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:20/B 02323727695
ORGANİK ECZANESİ - KARŞIYAKA 3 MAVİŞEHİR MAH. CAHER DUDAYEV BULV. NO:40/Z20 (Mavibahçe Alışveriş Merkezi Tranvay girişi ) 02323241656
ÖMÜR ECZANESİ - KARŞIYAKA 4 GIRNE CAD. NO:81/B KARSIYAKA 2323233732