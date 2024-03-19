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Haberler İzmir Metro bozulunca İzmirliler çileden çıktı! Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar

Metro bozulunca İzmirliler çileden çıktı! Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar

Son dakika İzmir haberleri... CHP yönetiminde İzmir'de ulaşım tam bir çileye dönüştü. Vatandaşlar, yer üstünde trafik sıkıntılarıyla boğuşurken yer altındaki metro hatlarında da sık sık arızalarla karşılaşıyor. Yaşanan son olayda, İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde teknik bir sorun nedeniyle seferler gecikmeli olarak gerçekleşti. Durumdan dolayı çileden çıkan bazı vatandaşlar, metro kapısını tekmeleyerek makinisti dövmeye kalkıştı. Gerginliğin arttığı ortamda bazı vatandaşlar birbirleri ile de tartıştı.

İHA
Metro bozulunca İzmirliler çileden çıktı! Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar

İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik bir nedenden dolayı seferler gecikmeli olarak devam etti. Duruma isyan eden bazı vatandaşlar metro kapısını tekmeleyip makinisti dövmeye kalkıştı. Kalabalıkta sinirler gerilince bazı vatandaşlar arasında da kavga çıktı.

İzmir Metrosu'nda seferlerde yaşanan gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, istasyonda yoğunluk oluşturan vatandaşlar isyan etti. Bazı vatandaşlar metro kapısını tekmelerken, 'bilerek hareket etmediğini' sandıkları makinisti dövmeye kalkıştı. Metro kapısını tekmelenmesi, makiniste gösterilen tepki, istasyonda oluşan yoğunluk ve Konak İstasyonu'nda iki kişi arasında yaşanan kavga ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu'nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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