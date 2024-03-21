  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Vurguncu Yasemin yakalandı

Vurguncu Yasemin yakalandı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Vurguncu Yasemin yakalandı

FİLM gibi bir soygunla Almanya'da 8 milyon Euro'luk vurgun yaptıktan sonra Türkiye'ye kaçan Yasemin Gündoğan yakayı ele verdi. İnterpol'ün 3 yıldır aradığı ve özel dedektiflerin de peşinde olduğu genç kadın, sahte pasaportla Almanya'nın Bremen Havalimanı'nda yakalandı.

DEDEKTİFLERİ ATLATMIŞTI

ÖNCE Çeşme'de, son olarak da Marmaris'te görünen Gündoğan, her defasında peşindeki dedektifleri atlatmayı başarmıştı. Gündoğan'ın suç ortakları ve yakın arkadaşları daha önce tutuklanmıştı. Yasemin'in Almanya'da başlayan soygun ve kaçış öyküsü yine Almanya'da son buldu.

Çalıştığı kargo şirketini soyan 32 yaşındaki Yasemin Gündoğan, Bremen Havalimanı'nda yakalandı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA