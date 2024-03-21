Vurguncu Yasemin yakalandı

FİLM gibi bir soygunla Almanya'da 8 milyon Euro'luk vurgun yaptıktan sonra Türkiye'ye kaçan Yasemin Gündoğan yakayı ele verdi. İnterpol'ün 3 yıldır aradığı ve özel dedektiflerin de peşinde olduğu genç kadın, sahte pasaportla Almanya'nın Bremen Havalimanı'nda yakalandı.

DEDEKTİFLERİ ATLATMIŞTI

ÖNCE Çeşme'de, son olarak da Marmaris'te görünen Gündoğan, her defasında peşindeki dedektifleri atlatmayı başarmıştı. Gündoğan'ın suç ortakları ve yakın arkadaşları daha önce tutuklanmıştı. Yasemin'in Almanya'da başlayan soygun ve kaçış öyküsü yine Almanya'da son buldu.

Çalıştığı kargo şirketini soyan 32 yaşındaki Yasemin Gündoğan, Bremen Havalimanı'nda yakalandı.