İzmir Doğal Yaşam Parkı’na nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar? İzmir Doğal Yaşam Parkı adresi...

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NA NASIL GİDİLİR?

Sasalı'da yer alan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na

Karşıyaka Vapur İskelesi'nden hareket eden 777 numaralı otobüsler ve Çiğli Aktarma Merkezi'nden hareket eden 751 numaralı otobüsler ile ulaşabilir.

İzban'ı kullanan ziyaretçiler Çiğli Aktarma Merkezi'nden hareket eden 751 nolu otobüslerle İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ulaşabilirler.



Çevre Otoyolunu kullanacak ziyaretçiler Atatürk Organize Sanayi Bölgesi istikametinde (Sanayi içerisine girmeden) hiçbir yöne sapmadan ilerlediklerinde Sasalı ve İzmir Doğal Yaşam Parkı tabelalarıyla karşılaşacaklardır.

Çiğli ya da Karşıyaka istikametinden gelen araçlar da yine Atatürk Organize Sanayi Bölgesi istikametine döndüklerinde İzmir Doğal Yaşam Parkı yönlendirme tabelalarını göreceklerdir.