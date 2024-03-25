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Haberler İzmir Tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü

Tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü

HABER MERKEZİ
Tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü
İzmir'de, bir erkek tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, ikisi erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bağrışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı. Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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