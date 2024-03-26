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Haberler İzmir İzmir'de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

İzmir'de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu. Kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü otomobile çarparak durabildi. Savrulan sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

İHA
İzmir’de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'Karabağlar ilçesinde gece saatlerinde Reis Mahallesi Ordu Caddesi'nde seyir halindeki bir motosikletin sürücüsü, yerdeki yağ sebebiyle sürüş hakimiyetini kaybederek kaymaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet önündeki otomobile çarparak dururken, motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde sürüklendi.

Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, seyir halindeki motosikletin yerdeki yağ nedeniyle kaydığı ve otomobile arkadan çarptığı, daha sonra motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı ve vatandaşların tepkisi yer aldı.

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