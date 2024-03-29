İzmirim Kart Bakiye yükleme nasıl yapılır? Kent kart bakiye sorgulama...

KARTIMI KAYBETTİM, BULUNUP SİZE TESLİM EDİLDİ Mİ?

Kayıp kart kişisel bir kart ise, kartın bulunması halinde bir süre kurumun Konak Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bir süre korunmaktadır. Kayıp kartınız için 153 çağrı merkezini arayarak öncelikle kartınızı kullanıma kapatıp, kartınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.

ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?

Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.

Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır. Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır. Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.