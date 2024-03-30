“Menemen’i geleceğe hazırlıyoruz”

CUMHUR İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan, görevde olduğu 3 yıl boyunca, kent estetiğinden eser belediyeciliğine kadar Menemen'in çehresini değiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

DENİZLE BULUŞACAK

GÖREVE geldiğinde Menemen Belediyesi'nin icralar, hacizler ve borç kıskacı ile kıpırdayamayacak bir durumda olduğunu vurgulayan Pehlivan, personelin 4,5 aylık birikmiş maaşlarını, 14 yıldır ödenmeyen ikramiyelerini, 22 yıldır ödenmeyen vergi ve SGK borçlarını ve esnafın belediyeden alacaklarını kapattıklarını söyledi.Menemen'in 27 kilometre sahil şeridi olduğunu ancak ve Maltepe Süzbeyli bölgesinde hemşerilerini deniz ve plajla buluşturacağını anlatan Pehlivan, "İlçemize değer katacak yatırımlarla Menemen'i geleceğe hazırlarken, hem istihdama hem de İzmir ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Çünkü Menemenliler her şeyin en iyisine layık" dedi. Menemen Sahil projesi, Ulukent 100. Yıl Atatürk Stadı Projesi gibi çok önemli projeleri olan Pehlivan'ın; okulların yenilenme projesi ve Yeni Menemen Devlet Hastanesi projesi de ilçeye değer katacak.