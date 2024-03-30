“Torbalı’da doğalgaz olmayan ev kalmayacak”

CUMHUR İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar, Torbalı için 15 ana başlıkta toplam 114 proje açıkladı. Yeşilköy Kavşağı'ndan Sağlık Mahallesi'ne kadar kesintisiz bir ulaşımın olacağını belirten Çağlar, Fetrek Çayı ve Sultanlar Vadisi projesine kaldıkları yerden devam edeceklerinin sözünü verdi. 30 bin metrekarelik bir mesire alanını Atatürk-Karşıyaka ve Çaybaşı mahallelerinde yaşayanlar için inşa edeceklerini belirten Çağlar, yeni dönemde tüm köyler de dahil olmak üzere Torbalı'da doğalgaz ulaşmayan bölge kalmayacağını ifade etti.

VATANDAŞA DESTEK

İLKÖĞRETİMDE takdir belgesi alan tüm öğrencilere bisiklet hediye edeceklerinin sözünü veren Çağlar, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Ayrancılar'a kazandıracakları 14 bin metrekarelik alan içerisindeki Sağlık Kompleksi'nde, Ayrancılar Semt Polikliniği, 112 Acil Sağlık birimi ve 9 Aile Hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunacağını söyledi.