  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir “Torbalı’da doğalgaz olmayan ev kalmayacak”

Torbalı’da doğalgaz olmayan ev kalmayacak”

HABER MERKEZİ
“Torbalı’da doğalgaz olmayan ev kalmayacak”

CUMHUR İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar, Torbalı için 15 ana başlıkta toplam 114 proje açıkladı. Yeşilköy Kavşağı'ndan Sağlık Mahallesi'ne kadar kesintisiz bir ulaşımın olacağını belirten Çağlar, Fetrek Çayı ve Sultanlar Vadisi projesine kaldıkları yerden devam edeceklerinin sözünü verdi. 30 bin metrekarelik bir mesire alanını Atatürk-Karşıyaka ve Çaybaşı mahallelerinde yaşayanlar için inşa edeceklerini belirten Çağlar, yeni dönemde tüm köyler de dahil olmak üzere Torbalı'da doğalgaz ulaşmayan bölge kalmayacağını ifade etti.

VATANDAŞA DESTEK

İLKÖĞRETİMDE takdir belgesi alan tüm öğrencilere bisiklet hediye edeceklerinin sözünü veren Çağlar, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Ayrancılar'a kazandıracakları 14 bin metrekarelik alan içerisindeki Sağlık Kompleksi'nde, Ayrancılar Semt Polikliniği, 112 Acil Sağlık birimi ve 9 Aile Hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunacağını söyledi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA