İzmir Menderes yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Menderes oy oranları...

Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Menderes'te oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu ve oy oranlarını merak ediyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Menderes'te hangi aday önde? İşte 31 Mart İzmir Dikili yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

MENDERES SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Menderes yerel seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

2024 SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

Seçime Katılacak Parti Sayısı: 35

YSK Kayıtlı Seçmen Sayısı: 61 Milyon 441 bin 882

İlk Kez Oy Verecek Genç Sayısı: 1 Milyon 32 Bin 610

Seçmenlerin yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i erkeklerden oluşuyor.