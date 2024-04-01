İzmirliler sandığa koştu

İZMİR'DE 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 10 bin 721 sandıkta toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullanmayı sürdürürken, bölgede vatandaşlar seçime ilgi gösterdi. Dün saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi sırasında okullarda zaman zaman yoğunluk oluştu. Seçim güvenliğini sağlamak için yoğun güvenlik önlemleri alınan okullarda, oy kullanmaya bastonlarıyla gelen yaşlı ve engelli vatandaşlara yakınları ve görevliler yardımcı oldu.

EN BÜYÜK SORUN KOKU

KARŞIYAKA Lisesi'nde oy kullanan vatandaşlardan Adnan Özdemir, "Büyükşehir belediye başkanının eşit davranmasını, ilçeler arasında fark gözetmeksizin bütün ilçelere eşit belediye başkanı olmasını arzu ediyoruz. Karşıyaka'nın kendine münhasır sorunları var. Karşıyaka belediye başkanı bu sorunları giderememiş durumda. Karşıyaka ve İzmir'in sorunları için İzmir büyükşehir belediye başkanının çok daha çalışkan, üretken, halkını koruyan, düşünen, mücadele eden büyükşehir belediye başkanı olmasını arzu ediyoruz" dedi. Halkın sorunlarıyla ilgilenen, çevreye önem veren bir belediye başkanı istediğini dile getiren vatandaşlardan Ayhan Ekim, "İzmir'in en büyük problemlerinden biri körfez ve körfez kokusu, bunu giderecek ve çözüm üretecek bir başkan beklentim var. Çünkü Karşıyaka maalesef bu kokuyu en yoğun hisseden yerlerden biri" dedi.