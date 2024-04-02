Acar 3’üncü kez ipi göğüsledi

ALİAĞA'DA 2014 yılından bu yana iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren MHP'li Serkan Acar, bu göreve 3. kez seçildi. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından Aliağa Demokrasi meydanını dolduran binlerce Aliağalıya hitap eden Serkan Acar, yeni dönemde Aliağa'nın il olması gerektiğini ilan etti. Acar'ın konuşması sık sık vatandaşların '82 Aliağa' sloganlarıyla kesildi. Acar resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi CHP'li Çağatay Güç'e 1500'ün üzerinde fark atarak yüzde 46, 61 oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Aliağa Demokrasi Meydanında toplanan vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Serkan Acar şunları söyledi: "İyi ki varsınız. Bugün tüm ülkemizde olduğu gibi Aliağamızda da bir demokrasi bayramı yaşandı. Halkımız sandıklara giderek 5 yıl boyunca Aliağamızı yönetecek Belediye Başkanının seçimini yaptı. Ben, Allah'a hamdolsun ki bir kez daha sizler tarafından görevlendirildim. Allah hepinizden razı olsun. Halkımıza şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz."