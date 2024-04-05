“Her şey Aliağa için”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerin ardından 3. kez koltuğa oturdu. 'Dünya şehri Aliağa' hedefi ile rakibini geride bırakarak ipi göğüsleyen başkan vizyon projelerini ve yapacaklarını Yeni Asır haber müdürü Fatih Şendil'e anlattı.

YARINLAR GÜZELLEŞİYOR

Başkan Serkan Acar ilk günkü heyecanla ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına, barınmadan turizme kadar birçok dev projesini anlatırken "Her şey Aliağa ve Aliağalılar için" dedi. Başkan Serkan Acar bu dönemde, her yönü ile il olmayı hakeden Aliağa'nın il olması için çalışacaklarını ve hatta bu vizyonda Bergama, Dikili, Foça ve Kınık gibi ilçelerin de yer aldığı Bakırçay havzası bölgesinin bir olmasını hayal ettiklerini dile getirdi.

Serkan Acar Aliağa'yı üretken belediyecilik vizyonuyla Türkiye'nin yıldızı, dünyanın tanıdığı modern bir kent yapacak, yemyeşil, temiz bir çevrede, modern bir şehirde 7'den 77'ye herkesin yarınlarını daha da güzelleştirebilmek için hazırlanan projelerini anlatırken, insana dokunan ve Aliağalıların bekledikleri projelere imza atacaklarını dile getirdi.

"ALİAĞA DÜNYA ŞEHRİ OLACAK"

İŞTE Başkan Acar'ın 2024-2029 yılları arasında yapacağı vizyon çalışmalar:

- TOPLU Konut Projesi: Aliağa'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunu toplu konut projesiyle çözüme kavuşuyor. İki etaptan oluşacak toplam 5.000 hanelik toplu konut projesi, tam anlamıyla bir yaşam merkezi olacak..

- ZÜBEYDE Hanım Kreş ve Topluluk Merkezi: Okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara fırsat eşitliği sağlayacak Zübeyde Hanım Kreş ve Topluluk Merkezi, aynı zamanda gençler, yetişkinler ve yaş almış büyüklerin vakit geçirebileceği bir merkez olacak.

- ALİAĞA Yolcu İskelesi: Aliağa'nın turizmde lider şehirlerden birine dönüşmesi amacıyla Aliağa Yolcu İskelesi projesi hayata geçirilecek. Aliağa ile Ege adalarına düzenli seferler gerçekleştirilmesini sağlayacak proje ile Aliağa bir turizm merkezine dönüşecek.

- TELEFERİK Projesi: Aliağa Sahili ile Doğa Park arasında hizmet verecek olan Teleferik, Aliağa'nın modern simgelerinden biri olacak.

- TRAMVAY Projesi: Aliağa'nın tam anlamıyla sosyal yaşam, kültür ve turizm kentine dönüşmesine katkı sağlayacak olan tramvay projesi 8 kilometre uzunluktaki bir hatta 15 durak ile İZBAN'dan başlayarak Ağapark Plajı ve Delta Park'a kadar keyifli bir ulaşım imkanı sunacak.

- ALİAĞA Park Stadyumu: Aliağa'nın süper lige ve kente yakışır 8 bin 200 kişi kapasiteli modern stat projesi yakın zamanda hayata geçirilecek.

- ALİAĞA Eğitim Kampüsü ve Öğrenci Yurdu: Fen Lisesi, Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'ni bir Lise kampüsü içinde toplayan Aliağa Eğitim Kampüsü projesi ile Aliağalı gençlere bilimde, sporda ve sanatta yepyeni ufuklar açacak. 500 öğrenci kapasiteli yurtlar öğrencilerin hizmetine sunulacak.

- ATATÜRK Kültür Merkezi: Aliağa'da yılın 12 ayında kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı, yemyeşil bir peyzaj ve çevre düzenlemesiyle beraber, sosyal yaşamın tüm enerjisini içinde barındıracak Atatürk Kültür Merkezi Aliağa'ya kazandırılacak. Merkezde sinema, tiyatro, konser, konferans, fuaye alanları, atölyeler ve sergi alanları gibi bir çok faaliyet bir arada yapılabilecek.

ŞAKRAN'A YATIRIMLAR

- ŞAKRAN Gençlik Merkezi: Şakran'da vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunabileceği, çeşitli sanat ve hobi kurslarıyla eğitim alabileceği, kütüphanesinde kitap okuyup, ders çalışabileceği merkez hizmete sunulacak.

- ŞAKRAN Kent Park: 60 bin m2 alan üzerinde, içinde aquaparktan, skate parka, bisiklet ve yürüyüş parkurlarından piknik alanlarına, mobil sinemadan kafeteryalara, spor alanlarından çocuk oyun parklarına kadar sayısız içeriğiyle Şakran Kent Park Projesi Şakran'a kazandırılacak.

- ŞAKRAN Gölet: Şakran'ın doğal zenginliklerinden biri olan gölet ve çevresinde bungalov evler, karavan ve çadır kamping, yürüyüş yolları, iskele ve gölet içerisinde kano turları yer alacak.

- ŞAKRAN Kanal Rekreasyon Projesi: Şakran'ın doğal zenginliklerinden olan gölet ve çevresini kapsayan Şakran Kanal Rekreasyon projesinde seyir terasları, modern deniz feneri, kafeterya, restoranlar ve köprü bulunacak.

- ŞAKRAN Kültür Merkezi: Şakran kültür merkezine kavuşuyor. Merkez modern ve özgün mimarisiyle sosyal hayata zenginlik kazandıracak.

- ŞAKRAN Kanalizasyon: Şakran'da kanalizasyon sorunu tarihe karışacak. Şakran'ın en büyük altyapı ihtiyacı olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğundan uzun yıllardır yapılamayan Atıksu Arıtma Tesisi ve Şakran Kanalizasyon Projesini yetki devri isteyerek Aliağa Belediyesi yapacak.

- HELVACI Kültür Merkezi: Sosyal kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, mesleki ve hobi kurslarına katılabileceği, tiyatro, konser, sinema gösterimlerinin yapılabileceği merkez hizmete sunulacak.

- HELVACI Meslek Lisesi ve Genel Lise: Helvacı'da ailelerin ve gençlerin yoğun olarak talep ettiği iki lise projesi yeni dönemde hayata geçirilecek.

- HELVACI Mesire Alanı: Helvacı'ya doğa ile iç içe, muhteşem manzara eşliğinde keyifli vakit geçirilebilecek ve sosyal yaşamın bölgedeki merkezi olacak bir mesire alanı kazandırılacak.

İLÇENİN DÖRT BİR YANINA YATIRIMLAR

- KUZEY İzmir Havalimanı: Ekonomik gelişmişliğinin yanında diğer tüm alanlarda da hızlı gelişimiyle Kuzey Ege'nin lideri olan Aliağa'ya Kuzey İzmir Hava Limanı'nın yapılması için gerekli girişimlere başlandı.

- ALMARİNE Yat Limanı: Deniz kenti Aliağa'yı dünya ile bütünleştirip, turizmi teşvik edecek bir yatırım olan Almarine Yat Limanı Projesi hayata geçirilecek. Yaklaşık 50.000 m2'lik alan üzerinde kurulacak olan proje içerisinde 120 yat bağlama kapasitesine sahip 5 adet yüzer iskelenin yanında dünya markalarının da bulunacağı açık hava alışveriş merkezinin yanı sıra Aliağa'ya denizle bütünleşen, eşsiz mimarisi ile yeni bir cazibe alanı kazandırılacak.

- ALİAĞA-MANİSA Arası Duble Yol: 38 km olan ve 48 dakikada ulaşımı sağlayan mevcut yolu çift gidiş gelişli duble yola dönüştürerek bu sürenin 20 dakikaya düşmesi sağlanacak.

Böylelikle Aliağa- Manisa arası ulaşım süresi azalacak.

- LOJİSTİK Köy: Aliağa Lojistik Köyü taşımacılıktan depolamaya, elleçlemeden konsolidasyona, ayrıştırmadan gümrüklemeye, ihracat ve ithalattan transit işlemlere, altyapıdan bankacılık ve sigorta işlemlerine, konaklama, sosyal hizmetler, restoran, kafeterya gibi hizmetler ile danışmanlık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçları bünyesinde toplayacak.

- ÜNİVERSİTE Kampüsü: 'Üniversite ve Gençlik Şehri Aliağa' vizyonu kapsamında Aliağa'ya üniversite kampüsü kazandırılacak. Üniversite kampüsü Çaltılıdere Mahallesi'nde 800.000 m2 alanda planlanmış olup ilgili kurumlarla protokolleri yapıldı.

- DELTA Park: Güzelhisar Çayı, Ağapark Plajı ve Kuş Cenneti'ni birleştiren yarımada, doğal yaşamın tüm güzelliklerini koruyacak olan Delta Park projesi ile birlikte doğa ile iç içe spor ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği, Aliağa'nın ve bölgenin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

- ALİAĞA Devlet Hastanesi: Aliağa'da yapımı devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesinden sonra ikinci büyük sağlık yatırımı da 150 yataklı yeni Aliağa Devlet Hastanesi ile gerçekleştirilecek.