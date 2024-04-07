İzmir’de sokakta bıçak ve silahla yaralanan kişi öldü

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babası ve ağabeyiyle sokakta kavga ettiği sırada bıçak ve silahla yaralanan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Uğur Yurtseven (33), çocukların velayetiyle ilgili kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile konuşmak üzere Soğukkuyu Mahallesi'nde buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada Yurtseven, bıçak ve silahla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yurtseven'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kaçan baba ve oğlunu yakalamak üzere çalışma başlattı.