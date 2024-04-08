‘Susma hakkımı kullanacağım’

İzmir'in Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven (33) cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayınpeder suçu üstlenirken, kayınbirader polisteki ifadesinde susma hakkını kullandı. Olay saat 15.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbirader K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı. Kavga esnasında silah ve bıçak kullanılmasıyla damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı. Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi. M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İşlemleri süren K.Ş'nin ifadesinde, susma hakkını kullanmak istediği, kayınpeder M.S.Ş'nin ise "Olayı ben gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.