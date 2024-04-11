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Haberler İzmir İzmir'de huzuru arayan Balçova Terapi Ormanı'na geliyor

İzmir'de huzuru arayan Balçova Terapi Ormanı'na geliyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de doğayla iç içe vakit geçirerek huzur bulmak isteyen vatandaşlar, soluğu bin 802 dekarlık Balçova Terapi Ormanı'nda alıyor. Öte yandan terapi ormanına gelenler spor yapma imkanı da bulunuyor.

İHA
İzmir’de huzuru arayan Balçova Terapi Ormanı’na geliyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kentin gürültüsünden, yorucu temposundan kurtulmak isteyen İzmirliler, Balçova'da bulunan bin 802 dekarlık alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında tesis edilen 'Balçova Terapi Ormanı'na' akın ediyor. Ücretsiz açık hava sağlık merkezi görevini üstlenen terapi ormanı, misafirlerine huzur içinde doğada vakit geçirme ve spor yapma imkanı sunuyor.

"BU ORMANDA TÜM DERTLERİMİ UNUTURUM"

Balçova Terapi Ormanı'na her gün sabah namazından sonra gelerek yürüyüşünü ve sporunu yaptığını belirten 70 yaşındaki doğa sever Vecihe Kuzucu, "Balçova Terapi Ormanı'nda 2,5 - 3 saat yürüyüş yaparım. Sağlık için geliyorum stres atıyorum. Sinirlerime hâkim oluyorum. Temiz, mis gibi ormanın, çam ağaçlarının kokusunu ciğerlerime çekiyorum. Sağlığımı ve ayakta dinç kalmamı buraya borçluyum. Ne zaman üzülsem stres yapsam buraya geliyorum" dedi.

Her gün çok sayıda okul ve spor kulübü de sportif aktivitelerini bu ormanda gerçekleştiriyor. Öte yandan orman içerisinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak ise yasak.

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