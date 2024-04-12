Yıllardır süren umutlu bekleyiş

İZMİR'DE, tam 18 yıl önce ailesiyle pikniğe giden ve o zaman 5 yaşında olan İlayda Taşçı esrarengiz bir şekilde kayboldu. Gerek polisin gerekse jandarmanın sayısız araştırmalarına, İlayda'nın son haline yönelik robot resimlerinin çizilmesine rağmen sonuç alınamadı.

Umutlarının sürdüğünü belirten baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık. 10 bin gün geçse de kızımı bekliyorum. Umutla beklemekten başka çaremiz yok. Kızım şu anda 23 yaşına genç bir kız. İlayda kaybolduktan sonra dünyaya gelen kardeşi İlaydanur bile 16 yaşına geldi" dedi.

YALAN İHBARLAR

İLAYDA'NIN top oynadığı kuzeni, bir kişinin, küçük kızı otomobile zorla bindirdiğini iddia etmişti fakat böyle bir görüntüye rastlanılmadı. Öte yandan, İlayda Taşçı'nın büyümüş halinin kilolu ve zayıf temsili iki fotoğrafını yaptı. Anne Bedriye Taşçı ve baba Saim Taşçı, hiç tükenmeyen umutlarıyla kızlarını aramaya devam ederken, çok sayıda yalan ihbar yapıldığını da belirttiler.

Baba Taşçı, "Kimse kızımı görmemiş. Sadece bir çocuk, 'Bir adam kucağındaki bir kız çocuğunu beyaz bir arabaya koydu. Birisi eşinin öldürdüğünü söylerken bir başkası da aileyi arayarak 100 bin lira para istedi. Ben kızım yaşıyor diye hissediyorum. Bir gün kapı çalacak, kızım gelecek, ben buna yürekten inanıyorum" dedi.