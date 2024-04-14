Ege Denizi'nde av yasağı başlıyor! İhlal edene 200 bin TL ceza

'YASAK BÜYÜK TEKNELERİ KAPSIYOR'

Ege Denizi'nde av yasağının 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4,5 aylık süreyi kapsadığını ifade eden Şahin, "Bu dönemde profesyonel anlamda yapılan avcılık faaliyetlerini durduruyoruz. Geleneksel kıyı balıkçılığı kısmında yasal sınırlara uymak kaydıyla avcılığa devam edilebiliyor. Yasak, büyük tekneleri kapsıyor. Özellikle kıyı avcılığı dediğimiz küçük teknelerimizde amatör avcılar için herhangi bir problem yok. Yasak dönemi içinde gırgır ve troller ava çıkamıyor" diye konuştu.

'REİS BEY TÜRKİYE'DEKİ KONTROL TEKNELERİNİN EN ÖNEMLİLERİNDEN'

Yasa dışı avcılıkla mücadelenin sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de aralıksız devam ettiğini söyleyen Şahin, "İzmir'deki su ürünleri kontrol teknemiz 'Reis Bey' Türkiye'deki kontrol teknelerinin en önemlilerinden. Sadece kendi teknemizle değil beraberinde Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve diğer unsurların desteğiyle 24 saat denetim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Reis Bey dışında bir teknemiz daha var. Vardiyalı şekilde kontrollerimizi yapıyoruz" dedi.