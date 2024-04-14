İzmir’de elektrik kesintisi 14 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri paylaştı. İşte 14 Nisan Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZAR

Saat : 10:00 - 16:00 BORNOVA / İZMİR

Çınar ( ÜNİVERSİTE )

Kazımdirik ( 297. Sk. 297/1. Sk. 297/3. Sk. 298. Sk. Sanayi Cd. Üniversite Üniversite Cd. )

Saat : 1:30 - 1:45 BUCA / İZMİR

Mustafa Kemal

Saat : 10:00 - 16:00 KONAK / İZMİR

Çınarlı ( 1577. Sk. 1580. Sk. 1587. Sk. 1587/1. Sk. 1561 )