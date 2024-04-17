İzmir’de kardeşini öldüren katil ağabey, Sırbistan’da yakalandı

SIRBİSTAN HAVALİMANINDA YAKALANDI

Ayrıca şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şube Müdürlüğünce aynı gün saat 16.10 kalkışlı Sırbistan Belgrad Nikola Tesla Havalimanına 17.15 varışlı uçağa binmiş olduğu, uçağın Sırbistan'a inişine yaklaşık yarım saat olduğu anlaşıldı. Olayın üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı, Interpol-Europol Daire Başkanı ve Dış İlişkiler Daire Başkanı arasında hızlı bir iletişim ağı kuruldu ve Sırbistan makamlarıyla ilgili daire başkanları iletişime geçerek şüphelinin Sırbistan ve Interpol polislerince uçaktan indiği esnada Belgrad Nikola Tesla Havalimanında muhafaza altına alınması sağlandı.