Mustafa İduğ savunma yapmadı

BORNOVA Belediye eski Başkanı Mustafa İduğ, hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında ilçe başkanlığına davet edildi, ancak İduğ başkanlığa gitmedi. İduğ'un disipline sevk edilip edilmeme kararını PM verecek.

"HAKARET ETTİ"

CHP Bornova İlçe Başkanlığı, Bornova Belediye eski Başkanı Mustafa İduğ için disiplin soruşturması başlatmıştı. İduğ seçim öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, belediye başkan adayı Ömer Eşki ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, "Kendisi belediye başkan adayımız Ömer Eşki'ye hakaretler edip 'Şeref yoksunu' dedi. Biz seçim sürecinde çalışmalarımızı sürdürdük, kendisine yanıt vermedik. Ancak Bornovalılardan çok sayıda şikayet geldi. Bu şikayetleri de değerlendirerek disiplin süreci başlattık" demişti. İduğ'u dün savunma yapmaya çağırdı ancak İduğ ifade vermedi. İlçe başkanlığı da PM'ye suç duyurusunda bulundu. Öte yandan belediye şirketi İZBAŞ AŞ'nin genel müdürü Yılmaz Gürbüz'ün AK Parti adayı Cevdet Çayır'a destek verdiği öne sürülerek hakkında disiplin süreci başlatıldı.