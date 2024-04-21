Aliağa’da CHP Grup sözcüsünden şok eden gaf: Cemil Tugay’a ‘Cemil Bayık’ dedi

ALİAĞA belediye meclisinin 2. oturumu hararetli geçti. CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül oturumun sonunda söz istedi. Doğangül sözlerine, "Dün veya evvelsi gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bayık'ın" diyerek bölücü terör örgütünün eli kanlı elebaşlarından birinin adıyla başladı. Konuşma salonda şaşkınlığa sebep oldu. Bbüyük bir gafa imza atan Doğangül'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adının Cemil Tugay olduğunu MHP Grup Sözcüsü Hilal Sadıkoğlu Akar hatırlattı. Büyük şaşkınlık yaşayan Doğangül, "Pardon, Cemil Tugay" diyerek sözlerini düzeltmeye çalıştı. Canlı yayınlanan toplantıda CHP'li üyenin sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, "Bir insanın fikri neyse zikri de odur" diye tepkilerini sosyal medyadan yansıttı.