İzmir sahili ATV’li polislere emanet

Balıkçıoğlu, vatandaşların uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



10 yıllık polis Mustafa Kayaalp de ATV araçlara ilgisi dolayısıyla time katılmak istediğini belirterek, her türlü hava koşuluna uygun kıyafetler sayesinde zorlanmadan görevlerini yapabildiklerini söyledi.



Polis Sibel Kılıç ise vatandaşların kendilerine ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Vatandaşlar bizi durdurup sorunlarını söyleyebiliyor. ATV araçlara özellikle çocukların çok fazla ilgisi var, bizimle fotoğraf çektiriyorlar." dedi.