İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 21 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerini duyurdu. İşte 21 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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