İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 21 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerini duyurdu. İşte 21 Nisan Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BALÇOVA İNCİRALTI
21.04.2024 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR ZEYTİNOVA
21.04.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ADALET, BAYRAKLI, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY, ÇİÇEK
21.04.2024 saat 08:55 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAMYAYLA, HORZUM, YEŞİLKÖY
21.04.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
21.04.2024 saat 09:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME OVACIK
15.04.2024 saat 11:00 ile 22.04.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 6 gün 13 saat su kesintisi olacaktır.