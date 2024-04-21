İzmir’de elektrik kesintisi 21 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...
Saat : 9:15 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıtosunlar
Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3
Saat : 10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Seyhan
Saat : 9:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir
Saat : 10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
Saat : 13:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Tersane
Saat : 9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir
Saat : 9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
Saat : 9:15 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeşilköy
Saat : 11:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
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