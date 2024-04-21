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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Nisan Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Nisan Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 21 Nisan Pazar

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Nisan Pazar

Saat : 9:15 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıtosunlar

Saat : 9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3

Saat : 10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Seyhan

Saat : 9:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Nisan Pazar

Saat : 10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

Saat : 10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

Saat : 13:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Tersane

Saat : 9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Nisan Pazar

Saat : 9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

Saat : 9:15 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeşilköy

Saat : 11:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı
İstiklal

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