“İzmirimiz en güzelini hak ediyor”

CUMHUR İttifakı İzmir'deki yol haritasını belirlemek için AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda toplantı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MKYK üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ, Emre Cemil Ayvalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ toplantıyla ilgili, "30 ilçemizin her birinin en iyi şekilde hizmet alması için var gücümüzle çalışacağız. İzmir'imiz en güzelini hak ediyor" paylaşımı yaptı.