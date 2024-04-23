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Haberler İzmir Depremzedenin Şehir Plancıları Odası isyanı

Depremzedenin Şehir Plancıları Odası isyanı

FATİH ŞENDİL
Depremzedenin Şehir Plancıları Odası isyanı

İZMİR depremi mağdurlarının evlerine kavuşabilmesi için gündeme gelen emsal artışı kentte tartışmalara neden olmuştu. Bayraklı için parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı ise yüzde 30 emsal artışı kararı alınmış fakat TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, mahkemeye başvurarak kararı iptal ettirmişti. Emsal artışı, Cumhur İttifakı üyelerince yeniden meclis gündemine alındı.

ŞPO İzmir Şubesi ise belediyeleri, mahkemenin iptal kararına uymaya davet etti. Oda'nın açıklamasına tepki veren İzmir Depremzedeleri Derneği Başkanı Haydar Özkan, "Odaların depremzedeler üzerindeki dertlerini anlamış değilim. Bayraklı'da 40-50 katlı binalar varken, depremzedelerle uğraşıyorlar. Konak'tan Karşıyaka sınırlarına kadar arabada dolaşalım. Bakalım bu donatıları biz mi yok ediyoruz!" dedi,

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