Altay’da şirketleşme hazırlığı: Üyelik harekatı

1'inci Lig'e veda etmeye hazırlanan Altay'da camianın önemli isimleri şirketleşme yolunun açılması için genel kurul üyelerini elemeye başladı. Kulübün Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen kurmaylar, 1291 kulüp üyesinden sorumluluklarını yerine getirmeyen yaklaşık 150 kişiyi üyelikten çıkardı. Uzun süredir aidatlarını ödemeyen ve evrak eksiği olan isimlerin üyeliğine son verildi. Vefat eden isimler tespit edilerek listeden silindi. Üyelik görevlerini yerine getirmeyen eski futbolcu ve yöneticilere ise onur üyeliği verilmesi kararlaştırıldı.

Şirketleşme kararını alabilmesi için olağanüstü genel kurulda toplam üye sayısının 4'te 3'üncü toplaması gereken Altay'da camia önderleri önümüzdeki hafta salı günü kulüpte tekrar bir araya gelip üye eleme işlemlerine devam edecek. İleri bir tarihte yapılacak genel kurula katılacak üyeler arasında şirketleşme kararına çoğunluğun onay vermesi halinde Altay'ın futbol şubesi bir şirkete devredilecek. İlk etapta camia içinde yer alan 2 kişi üzerinden kurulacak şahıs şirketinin kongre sonrası güçlü bir yatırımcıya devredilmesi planlanıyor.