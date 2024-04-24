İzmir’deki olayla ilgili il sağlık müdürlüğünden açıklama geldi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Şehir Hastanesinde dün bir hastanın taşkınlık çıkaracağı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yakalandığını, konuyla ilgili "tüfekle hastaneye girildiği ve sağlık çalışanlarının rehin alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan 2024'te İzmir Şehir Hastanesine gelen bir hasta ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yanıltıcı bilgiler yayıldığı ifade edildi.

Hastanede bir süre önce sağlık hizmeti alan bir hastanın dün saat 11.00 civarında hastaneye tekrar geldiği, taşkınlık yapacağı ihbarı sebebiyle hastane bahçesinde emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındığı ve aracında bir silah bulunduğu bildirilen açıklamada, bu kişinin gözetim altında muayenesinin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şüphelinin, hakkında bir şikayet bulunmaması nedeniyle savcılıkça serbest bırakıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen şahsın ameliyat yerinde olan kanaması nedeniyle doktorlarla görüşmek isteğiyle aynı gün içinde saat 17.30'da hastaneye tekrar gelmesi tedirginliğe yol açmış ve hastane güvenlik görevlileri şahsı kontrollü bir şekilde hastane dışına çıkarmıştır. Bu süre içinde doktorlara da bilgilendirme yapılmıştır. Şahıs güvenlik personeli eşliğinde polise teslim edilmiştir. Söz konusu şahsın tüfekle hastaneye girdiği ve sağlık çalışanlarını rehin aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."