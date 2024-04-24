İzmir’in o ilçesinde 6 günlük su kesintisi! 24 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Çeşme'deki su kesintisinin 30 Nisan'a kadar süreceği açıklanırken diğer ilçelerdeki su kesintileri de araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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