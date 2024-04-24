İzmir’in o ilçesinde 6 günlük su kesintisi! 24 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Çeşme'deki su kesintisinin 30 Nisan'a kadar süreceği açıklanırken diğer ilçelerdeki su kesintileri de araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BEYDAĞ YUKARIAKTEPE
24.04.2024 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA NALDÖKEN
24.04.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME OVACIK
15.04.2024 saat 11:00 ile 30.04.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 15 gün su kesintisi olacaktır.
Çiğli ilçesi; Esentepe Mahallesi 8809/7 sokak içinde meydana gelen Ø1000'lik çelik boru arızası nedeniyle;
24 Nisan 2024 Çarşamba saat 21:00 ile 25 Nisan 2024 Perşembe 07:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Çiğli İlçesi; Atatürk İzkent, Egekent, Çağdaş ve Esentepe Mahalleleri
GÜZELBAHÇE YELKİ
24.04.2024 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KONAKLI, OVAKENT
24.04.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AHMETLİ
24.04.2024 saat 07:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.