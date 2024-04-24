İzmirli çifti kaza ayırdı

İzmir'in Torbalı ilçesinde Aydın istikametine seyir halinde olan transit araç, yaya geçidinden karşı yola geçen Ahmet Bakırözü idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki çift metrelerce sürüklendi. Kaza, saat 15.10 sıralarında Torbalı ilçesi İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklette bulunan, Torbalı Devlet Hastanesi personeli Şule Bakırözü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Durumu ağır olan eşi Ahmet Bakırözü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet Bakırözü de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı. Kaza da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı yola geçmek için yaya geçidini kullanmak isteyen Ahmet Bakırözü idaresindeki motosiklete, aynı yönde ilerlemekte olan transit aracın çarptığı ve kazanın şiddetiyle çiftin savrularak metrelerce sürüklendiği görüldü.