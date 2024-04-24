İzmirli çiftin hayatını kaybettiği kazada acı detay ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, refüjden yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren motosikletli çiftten Şule Bakırözü'nün (47) kasksız olduğu belirtildi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü E.A. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında İzmir-Aydın kara yolunun Torbalı ilçesi Ödemiş Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çevre sağlık teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Bakırözü (50), kullandığı 35 TJK 41 plakalı motosikletle, yan yoldan ana yola bağlanıp, refüjden karşıya geçmek istedi. Bu sırada E.A.'nın kullandığı 09 DJ 915 plakalı kamyonet, Bakırözü'nün kullandığı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Bakırözü ve arkasındaki Torbalı Devlet Hastanesi'nde ebe-hemşire olan eşi Şule Bakırözü, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Şule Bakırözü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Bakırözü de kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza sırasında sadece Ahmet Bakırözü'nün kaskının takılı olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın Ahmet Bakırözü'nün varis şikayeti nedeniyle eşiyle birlikte gittiği Tire Devlet Hastanesi'nden dönerken yaşandığı bildirildi.

Bakırözü çiftinin, yakınları tarafından dün İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeleri Torbalı Özbey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alına kamyonet sürücüsü E.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmirli çifti kaza ayırdı