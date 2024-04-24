İzmirliler dikkat! 26 - 27 Nisan’da bu yollar trafiğe kapalı

Bu yıl 59.'su düzenlenen ve 21 Nisan'da Antalya'da başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. Etabı 26 Nisan Cuma günü, 7. Etabı ise 27 Nisan Cumartesi günü İzmir'de koşulacak.
Kuşadası-Spil Dağı olarak ifade edilen 6. Etapta bisikletçiler Kuşadası'ndan başlayarak Selçuk, Özdere, Gümüldür, Yeniköy, Menderes, Havalimanı Kavşağı, Kısıkköy, Yeşilköy, Karaağaç, Nazarköy ve Kemalpaşa istikametinden Spil Dağına ulaşacaklar. İzmir etabı olarak adlandırılan 7. Etapta ise, Çeşme Kalesi'nden start alan bisikletçiler; Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergâhını takip edecek, Mustafa Kemâl Sahil Bulvarı'ndan devam edecek, Konak, Bayraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girecek ve Karşıyaka İskele'de bitiş noktasına ulaşacaklar.
Cumartesi günü Çeşme Kalesi önünden başlatılacak 125,4 kilometrelik İzmir Etabı'nın; Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergâhını takiben Mustafa Kemâl Sahil Bulvarı'ndan devam ederek, Konak, Bayraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girerek Karşıyaka İskele önünde final yapacağı açıklandı.
Öte yandan, 26 Nisan Cuma günü koşulacak 6. Etap olan 160,1 kilometrelik Kuşadası-Spil Dağı güzergâhında ise Selçuk, Özdere, Gümüldür, Yeniköy, Menderes, Havalimanı Kavşağı, Kısıkköy, Yeşilköy, Karaağaç, Nazarköy ve Kemalpaşa istikametinden Spil Dağı'na ulaşılacağı için belirtilen istikamette de İzmirlilerin trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri istendi.
27.04.2024 CUMARTESİ İZMİR'DE BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK
Çeşme Kalesi'nin başlangıç noktasından itibaren 1016, 1065, 2122, 5193, 5152 ve 6000 sokaklar trafiğe kapatılacak.
İzmir-Alaçatı istikametine giden araçlar için 2122 ve Çeşme Asfaltı Caddesi yönü trafiğe kapatılacak, diğer yönde çift yönlü trafik akışı sağlanacak.
Alaçatı Girişi'nden İzmir-Cesme Devlet Karayolu'na akış verilmeyecek, trafik akışı 1060 Sokak yönüne yönlendirilecek.
Çeşme'den gelen trafik akışı Alaçatı Girişleri üzerinden İzmir-Çeşme Otoyolu'na yönlendirilecek.
Çevre Yolu İkiztepeler Mevkii'nde Selway Alışveriş'e giden trafik Levent Marina ayrımından Çeşme Ilcesi'ne yönlendirilecek.
MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI KARA TARAFI KAPALI OLACAK
Mithatpaşa Caddesi'ne (Güzelbahçe) açılan tüm yollar ve bağlantılar, Mithatpaşa Caddesi ile Yıldırım Kemal Caddesi'nin kesiştiği noktaya (Narlıdere Şehitlik kavşağı) kadar olan kısmı kapatılacak.
Altıevler, Sahilevleri ve İnciraltı istikametlerinden gelen ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yoluna çıkan tüm bağlantılar ve yollar kapatılacak. Çeşme Otoyolu ve Gaziemir Otoyolu'ndan gelen trafiğin Levent Marina istikametine yönlendirilmesine izin verilmeyecek.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın karayolu tarafı trafiğe kapatılacak. Fevzipaşa Bulvarı'na açılan tüm bağlantılar ve yollar trafiğe kapatılacak.
Müselpaşa Bulvarı, Dokuz Eylül Kavşağı'ndan DGM Köprüsü Altınyol girişine kadar olan Karşıyaka istikameti trafiğe kapatılacak.
ALAÇATI GİŞELER KAVŞAĞI'NDAN
İzmir-Çeşme Devlet Karayolu istikametine trafik akışı engellenecek ve trafiğin yönlendirilmesi için 1060 Sokak istikametine yönlendirilecek.
Çeşme İlçesi istikametinden gelen trafik, Alaçatı Gişeleri, İzmir-Çeşme Devlet Karayolu bağlantı noktasından itibaren Alacatı
Kutlu Aktaş Barajı ve İYTE Kavşağı istikametine yönlendirilmeyecek ve trafik akışı Alacatı Gişeleri üzerinden İzmir-Çeşme Otoyolu'na yönlendirilecek.
Çeşme İlçesi'nde, Şifne Köprüsü'nden Reisdere istikametine gelen trafik kesilecek. İzmir/Çeşme Devlet Karayolu Germiyan istikametinde, Ildır-Kadıovacık-Barboros Mahalleleri istikametine olan trafik akışı durdurulacak.
Zeytinler Otoyol Kavşağı'nda, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden gelen trafiğe, İzmir-Çeşme Devlet Karayolu'na (Zeytinler istikametine) yönlendirilmeyecek.
26.04.2024 CUMA KUŞADASI-MANİSA/SPİL DAĞI ETABI (6.ETAP)
Selçuk-Kuşadası Devlet Karayolu, Prenses Kavşağından Eski Selçuk-Kuşadası Karayolu İstikametine trafiğe kapatılacak olup trafik akımı geliş ve gidiş istikametlerine olacak şekilde düz hat üzerinden sağlanacaktır.
Selçuk Pamucak Kavşağı; Pamucak Sahili ve Özdere istikametine trafiğe kapatılacak olup trafik akımı Selçuk İlçesi istikametine yönlendirilecektir.
Selçuk Selçuk/Efes Havalimanı Kavşağından Pamucak Kavşağı İstikametine olan ana akım kesilecek olup Selçuk İlçesi istikametinden gelen akım "U" dönüşü yaptırılmak suretiyle Selçuk İlçesi Devlet Hastanesi Kavşağı istikametine yönlendirilecektir.
Selçuk İlçesi Pamucak Kavşağından Özdere, Gümüldür, Ürkmez Beldeleri ile Orhanlı, Yeni Orhanlı ve Dereköy istikametine olan akımlar kesilecektir.
Menderes İlçesi, Dereköy Kavşağından Atatürk Caddesi boyunca Adnan Menderes Havalimanı istikametine akım verilmeyecektir. Gaziemir İlçesi, Sarnıç Kavşağından İzmir-Aydın Devlet Karayolu üzerinden Torbalı İlçesi istikametine akım verilmeyecektir.
İzmir-Aydın Otoyolu Tahtalıçay Gişelerden Torbalı İlçesi istikametine akım verilmeyecek olup trafik akımı Gaziemir İlçesi istikametine yönlendirilecektir. İzmir-Aydın Devlet Karayolu Torbalı İlçesi Yoğurtçular Kavşağından Oğlananası Kavşağı İstikametine akım gönderilmeyecek olup trafik akımı bu noktada Torbalı İlçesi istikametine geri yönlendirilecektir.
Torbalı Oğlananası Kavaşağından Karaçaağaç, Kırklar, Doğancılar ve Vişneli Köyü istikametine olan akımlar kesilecektir. Kemalpaşa İlçesi Vişneli Köyü katılımından Karabel Zirveden gidiş yönüne olacak şekilde Kemalpaşa/Torbalı Viyadüğü istikametine olan akımlar kesilecektir. Kemalpaşa İlçesi, Örnek Köy ve İlçe Merkezinden gelen akımın Otoyol Torbalı Bağlantı kolundan İzmir-İstanbul Otoyolu istikametine çıkışlarına izin verilmeyecek olup trafik akımı Örnek Köy ve Kemalpaşa ilçe merkezine yönlendirilecektir. İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa Kavşağında geliş ve gidiş istikametlerinden İzmir- Ankara
Devlet Karayolu istikametine akım verilmeyecek olup trafik akımı Akalan ve Kuyucak Kavşaklarından sağlanılacaktır.
Kemalpaşa İlçesi Sütçüler Köyünden Beşpınar Köyü Yönüne Spil Milli Parkına giden akım kesilecektir.