İzmirliler dikkat! 26 - 27 Nisan’da bu yollar trafiğe kapalı

26.04.2024 CUMA KUŞADASI-MANİSA/SPİL DAĞI ETABI (6.ETAP)

Selçuk-Kuşadası Devlet Karayolu, Prenses Kavşağından Eski Selçuk-Kuşadası Karayolu İstikametine trafiğe kapatılacak olup trafik akımı geliş ve gidiş istikametlerine olacak şekilde düz hat üzerinden sağlanacaktır.



Selçuk Pamucak Kavşağı; Pamucak Sahili ve Özdere istikametine trafiğe kapatılacak olup trafik akımı Selçuk İlçesi istikametine yönlendirilecektir.



Selçuk Selçuk/Efes Havalimanı Kavşağından Pamucak Kavşağı İstikametine olan ana akım kesilecek olup Selçuk İlçesi istikametinden gelen akım "U" dönüşü yaptırılmak suretiyle Selçuk İlçesi Devlet Hastanesi Kavşağı istikametine yönlendirilecektir.



Selçuk İlçesi Pamucak Kavşağından Özdere, Gümüldür, Ürkmez Beldeleri ile Orhanlı, Yeni Orhanlı ve Dereköy istikametine olan akımlar kesilecektir.



Menderes İlçesi, Dereköy Kavşağından Atatürk Caddesi boyunca Adnan Menderes Havalimanı istikametine akım verilmeyecektir. Gaziemir İlçesi, Sarnıç Kavşağından İzmir-Aydın Devlet Karayolu üzerinden Torbalı İlçesi istikametine akım verilmeyecektir.



İzmir-Aydın Otoyolu Tahtalıçay Gişelerden Torbalı İlçesi istikametine akım verilmeyecek olup trafik akımı Gaziemir İlçesi istikametine yönlendirilecektir. İzmir-Aydın Devlet Karayolu Torbalı İlçesi Yoğurtçular Kavşağından Oğlananası Kavşağı İstikametine akım gönderilmeyecek olup trafik akımı bu noktada Torbalı İlçesi istikametine geri yönlendirilecektir.



Torbalı Oğlananası Kavaşağından Karaçaağaç, Kırklar, Doğancılar ve Vişneli Köyü istikametine olan akımlar kesilecektir. Kemalpaşa İlçesi Vişneli Köyü katılımından Karabel Zirveden gidiş yönüne olacak şekilde Kemalpaşa/Torbalı Viyadüğü istikametine olan akımlar kesilecektir. Kemalpaşa İlçesi, Örnek Köy ve İlçe Merkezinden gelen akımın Otoyol Torbalı Bağlantı kolundan İzmir-İstanbul Otoyolu istikametine çıkışlarına izin verilmeyecek olup trafik akımı Örnek Köy ve Kemalpaşa ilçe merkezine yönlendirilecektir. İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa Kavşağında geliş ve gidiş istikametlerinden İzmir- Ankara

Devlet Karayolu istikametine akım verilmeyecek olup trafik akımı Akalan ve Kuyucak Kavşaklarından sağlanılacaktır.

Kemalpaşa İlçesi Sütçüler Köyünden Beşpınar Köyü Yönüne Spil Milli Parkına giden akım kesilecektir.