Kaçak hafriyat toprak altına mı gömüldü?

CHP'Lİ Bornova Belediyesi'nin aylardır Naldöken Mahallesi'ndeki bir tarlaya kaçak hafriyat dökerek çevre katliamı yaptığını Yeni Asır ortaya çıkarttı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, haberimizin ardından harekete geçti. Boş tarlaya kaçak dökülen tonlarca hafriyat 1 gün içerisinde ortadan kaybolurken, bazı moloz ve inşaat atıklarının zamandan kazanmak için belediye ekiplerince toprak altına gömüldüğü iddia edildi. Bornova Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Ömer Eşki, geçtiğimiz haftalarda belediye kadrosunda yapılanmaya giderek Temizlik İşleri Müdürlüğü birimini kendisine bağladı. Müdürlük çalışanlarının direk Eşki'den talimat alacağı belirtilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak cadde ve sokakların süpürülmesinde kullanılan araçların, vatandaşların molozlarını para karşılığı kapısının önünden alan belediye araçlarının bu atıkları aylardır Naldöken Mahallesi'ndeki boş bir tarlaya döktükleri Yeni Asır tarafından ortaya çıkartıldı.

YENİ ASIR YAZDI MOLOZLAR 1 GÜNDE YOK OLDU

Haberimizin ardından Bornova Belediyesi'nden herhangi bir açıklama gelmezken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri çevre katliamına son vermek için harekete geçti. Bu gelişmelerle birlikte tarlaya belediye ekiplerince kaçak dökülen tonlarca moloz belediye ekiplerince 1 günde ortadan kaldırıldı. İddiaya göre kötü görüntünün bir an önce ortadan kaldırılması için bazı hafriyat malzemeleri de bulundukları yerde havuz şeklinde bir çukur kazılarak toprağın altına gömüldü. Vatandaşlar ise, "İnşallah atıklar toprak altına gömüldüğü için yeraltı sularına karışıp daha büyük çevre felaketine yol açmaz" dedi.

CHP'nin çevreciliği yine sözde kaldı